Германия столкнулась с нехваткой лекарств

Германия столкнулась с нехваткой лекарственных препаратов, сообщает телеканал Das Erste ,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, нехватку препаратов на себе ощущают пациенты с такими заболеваниями, как мигрень, астма и даже диабет. Проблему связывают с ростом цен на электроэнергию и проблемами с логистикой.

"Главная проблема - это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", - рассказал представитель ассоциации производителей лекарственных средств Кристоф Вайнгертнер.