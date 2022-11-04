В турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом в пятницу сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:29 в районе Буджа. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,47 километра.

Сообщается, что в результате землетрясения два человека получили ранения, также был поврежден минарет мечети.

Информация о погибших не поступала.