https://news.day.az/world/1508762.html Сильное землетрясение в Турции, есть раненые
Сильное землетрясение в Турции, есть раненые
В турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом в пятницу сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:29 в районе Буджа. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,47 километра.
Сообщается, что в результате землетрясения два человека получили ранения, также был поврежден минарет мечети.
Информация о погибших не поступала.
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