Семеро туристов погибли в Камеруне

В Камеруне семеро туристов погибли после нападения на каноэ бегемота. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти и представителей Общества сохранения диких животных страны, передает Day.Az.

Инцидент произошел на реке Логан в Крайнесеверном регионе. Животное опрокинуло каноэ. По информации издание Actu Cameroun, от тяжелых травм скончалось семь человек. Агентство уточняет, что двое были найдены живыми - их госпитализировали.

В Обществе сохранения диких животных пояснили, что бегемоты становятся агрессивными в период сезона дождей и часто нападают на людей.