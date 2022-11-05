https://news.day.az/world/1508763.html Семеро туристов погибли в Камеруне - причина
Семеро туристов погибли в Камеруне - причина
В Камеруне семеро туристов погибли после нападения на каноэ бегемота. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти и представителей Общества сохранения диких животных страны, передает Day.Az.
Инцидент произошел на реке Логан в Крайнесеверном регионе. Животное опрокинуло каноэ. По информации издание Actu Cameroun, от тяжелых травм скончалось семь человек. Агентство уточняет, что двое были найдены живыми - их госпитализировали.
В Обществе сохранения диких животных пояснили, что бегемоты становятся агрессивными в период сезона дождей и часто нападают на людей.
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