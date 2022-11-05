Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, это произойдет в декабре. На этом фоне власти выделят 200 млн евро фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще 27 млн евро будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Слухи о том, что правительство Нидерландов принесет извинения за рабство, ходят уже давно. Ранее к подобным действиям призвал парламент. В июне на празднованиях Дня отмены рабства в бывших голландских колониях (Кети-Коти) Кабмин воздержался от того, чтобы официально принести извинения. Министры посчитали, что время для этого было неподходящее из-за протестов, связанных с азотной политикой, направленной на сокращение выбросов, и снижением покупательной способности населения из-за боевых действий в Украине.