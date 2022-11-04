В Британии упал спрос на высшее образование

Британские студенты испытывают трудности из-за инфляции, в связи с чем работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете", - заявил он. По данным агентства, сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.

Так, больше всего рост цен на продукты питания и электричество повлияли на беднейшие слои населения. Уолтман также отметил, что стоимость обучения в университетах страны всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, однако при текущем кризисе высшее образование стало еще недоступнее.