Пенсионная система Германии близится к краху

Пенсионная система Германии постепенно близится к своему краху из-за нехватки денег. Об этом в колонке для британской газеты The Times написал обозреватель Оливер Муди, передает Day.Az.

"Государственная пенсионная система ФРГ находится на грани краха, а так как продолжительность жизни не прекращает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить", - отметил Муди.

По его словам, экономисты уже раньше предупреждали власти страны о том, что система может рухнуть. Однако политики даже не воспринимали всерьез подобные заявления.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что пенсионная система Германии может обвалиться в ближайшие пять лет. Однако, чтобы избежать краха, правительство страны должно перестать делать "щедрые выплаты". Речь идет о том, что пенсионер в ФРГ получает около 48% от среднего заработка по стране. При этом сейчас на 100 работников приходится 50 пенсионеров. Уже через 15 лет это соотношение изменится к 100 работникам на 70 пенсионеров.