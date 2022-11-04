Массовые протесты в Пакистане в поддержку Имран хана

В Пакистане после покушения на Имрана Хана у казарм и военных частей массово собираются местные жители, которые требуют от военных выдвинуться на охрану народа на марше в Исламабад где до 100 тысяч силовиков готовится к разгону марша

На видео протестующие собираются перед центральными воротами № 2 Пенджабского полка в Мардане, Пакистан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.