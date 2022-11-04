https://news.day.az/world/1508802.html Массовые протесты в Пакистане в поддержку Имран хана - ВИДЕО
Массовые протесты в Пакистане в поддержку Имран хана - ВИДЕО
В Пакистане после покушения на Имрана Хана у казарм и военных частей массово собираются местные жители, которые требуют от военных выдвинуться на охрану народа на марше в Исламабад где до 100 тысяч силовиков готовится к разгону марша
На видео протестующие собираются перед центральными воротами № 2 Пенджабского полка в Мардане, Пакистан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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