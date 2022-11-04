Эрдоган открыл аккаунт в "ТикТок"

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган открыл аккаунт в социальной сети "TikTok".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Cümhuriyet", видео, принадлежащие Эрдогану, в учетной записи, открытой под именем пользователя "rtedigital".

За короткий промежуток времени на аккаунт подписались более 100 000 пользователей.

Среди опубликованных видео самыми просматриваемыми были кадры, на которых Эрдогана встречают гвоздиками в Синьцзяне.

Самир Гулиев