https://news.day.az/world/1508812.html Эрдоган открыл аккаунт в "ТикТок" - Видео побило рекорд
Эрдоган открыл аккаунт в "ТикТок" - Видео побило рекорд
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган открыл аккаунт в социальной сети "TikTok".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Cümhuriyet", видео, принадлежащие Эрдогану, в учетной записи, открытой под именем пользователя "rtedigital".
За короткий промежуток времени на аккаунт подписались более 100 000 пользователей.
Среди опубликованных видео самыми просматриваемыми были кадры, на которых Эрдогана встречают гвоздиками в Синьцзяне.
Самир Гулиев
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