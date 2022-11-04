Сторонница армян Марин Ле Пен поддержала расиста

Систематический расизм наблюдается на государственном уровне во Франции. Сторонница армян Марин Ле Пен, имеющая скандальную репутацию, особенно выделяется на фоне остальных французских политиков.

Так, нижняя палата парламента Франции приостановила свою сессию после того, как ультраправый депутат выкрикнул: "Возвращайся в Африку!" в ответ на заданный темнокожим парламентарием вопрос об иммиграции. Об инциденте сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Этот комментарий вызвал большой скандал. Центристское правительство и левый альянс заявили, что комментарий является неприемлемым расистским оскорблением.

В свою очередь, ультраправые утверждали, что депутат Грегуар де Фурна имел в виду не депутата, задавшего вопрос - Карлоса Мартенса Билонго - а мигрантов, застрявших на лодке, принадлежащей неправительственной организации.

"В нашей демократии нет места расизму. На заседании Бюро Национальной ассамблеи на днях будут рассмотрены и приняты соответствующие решения по этому инциденту", - заявила премьер-министр Элизабет Борн журналистам.

Де Фурна, член Национального объединения Марин Ле Пен, и его партия утверждали, что он не сказал ничего плохого.

"Очевидно, он говорил об мигрантах, которых перевозят на лодках неправительственные организации", - написала Марин Ле Пен в Twitter.

Билонго воспринял это совсем по-другому, назвав комментарий "позорным".

"Сегодня меня упрекнули цветом кожи. Я родился во Франции. Я французский депутат", - заявил он.

Стефан Сежурн, возглавляющий центристскую партию президента Эммануэля Макрона, заявил, что де Фурна должен сложить мандат, а левый альянс Nupes заявил, что его следует лишить мандата принудительно.