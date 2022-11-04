Защита окружающей среды стала важнейшим вопросом для независимых избирателей в Аризоне

Защита окружающей среды является главным приоритетом для независимых избирателей на промежуточных выборах в Аризоне.

Как сообщает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказала президент и главный исполнительный директор Центра для будущего Аризоны (CFA) Сибил Фрэнсис в ходе брифинга по промежуточным выборам для международных журналистов в Финиксе (США), передает Day.Az.

"Экологические проблемы получили один из самых высоких уровней поддержки со стороны независимых избирателей. Около 98 процентов из них призывают к обеспечению долгосрочного водоснабжения, 98 процентов сосредоточены на улучшении качества воздуха, а для 95 процентов избирателей важно сохранить и защитить реки, природные территории и дикую природу Аризоны", - сказала она, ссылаясь на программу Arizona Voters' Agenda, разработанную Центром для будущего Аризоны по результатам двух опросов общественного мнения среди избирателей всех возрастов и политических предпочтений в апреле и августе.

Сибил Фрэнсис также отметила, что избиратели Аризоны обеспокоены вопросами устойчивости водных ресурсов.

По ее словам, большинство, 73 процента всех избирателей, не верят, что в штате Аризона будет достаточно водных ресурсов для жителей, сельского хозяйства, промышленности и других предприятий в течение следующих 100 лет. При этом 18 процентов настроены оптимистично, а 9 процентов затрудняются ответить на вопрос в связи с этим.

"Что касается других ключевых вопросов, то исследование показало, что 60 процентов избирателей предпочитают инвестировать в образование. После значительных вложений государственных средств в июне 2022 года большинство избирателей считает, что образование по-прежнему недофинансируется. Около 57 процентов предлагают инвестировать в новые дороги и ремонт улиц, а 50 процентов поддерживают инвестиции в общественную безопасность",- сказала Сибил Фрэнсис.