В России в торговом центре вспыхнул пожар

В Пензе загорелся торговый центр на улице Суворова. По данным РЕН ТВ, около половины десятого утра вспыхнул один из павильонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, посетителей и персонал пришлось эвакуировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Огнеборцы уже ликвидировали открытое пламя.

На месте продолжают работать экстренные службы. Пожарные выполняют проливку конструкций.

Известно, что площадь пострадавшей торговой точки составляет 200 квадратных метров. Всего ТЦ - 12 тысяч "квадратов". Причина возгорания устанавливается.