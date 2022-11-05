https://news.day.az/world/1508853.html В Стамбуле прохожие спасли собаку - ВИДЕО
В Стамбуле прохожие спасли собаку - ВИДЕО
Она не могла вернуться в квартиру самостоятельно, а хозяев не было дома.
На одной из улиц Стамбула прохожие заметили собаку, которая выпрыгнула из открытого окна на внешний кондиционер и не смогла забраться обратно в квартиру. Хозяев не было дома, животное в любой момент могло сорваться вниз.
Как передает Day.Az, неравнодушные прохожие протянули из соседнего окна доску, а внизу были готовы ловить собаку на одеяло. В итоге все закончилось благополучно. Пса удалось затащить в окно соседней квартиры.
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