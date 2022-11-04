Власти Молдовы подняли тариф на электроэнергию

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии подняло тариф на электроэнергию для потребителей в 1,5 раза, в среднем на 50%. Об этом заявил на заседании член НАРЭ Сергей Кашу, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 3,15 (0,16 центов - ред.) до 4,77 леев (0,25 центов) за Киловатт-час", - отметил Кашу.

По его словам, тариф начнет действовать сразу после того, как регулятор опубликует соответствующее решение в официальном вестнике изменений в законе.