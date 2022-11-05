Муж заживо похоронил жену

53-летний мужчина заживо похоронил жену, с которой развелся, в штате Вашингтон, США.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, 53-летний Че Кён Ан пригласил бывшую жену к себе домой, чтобы обсудить финансовые вопросы. Через некоторое время их разговор перерос в ссору.

Разозлившись на бывшую жену, Ан отвел ее в лес, чтобы похоронить. Затем он связал ей руки и ноги скотчем и закопал заживо, а сверху положил тяжелое дерево.

Женщина, которой грозила смерть, через несколько часов избавилась от скотча и обратилась за помощью к местным жителям. Полиция уже приняла меры, потому что ранее во время ссоры он отправил в полицию экстренное уведомление со своих смарт-часов. Через несколько часов после инцидента полиция задержала подозреваемого.