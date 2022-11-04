Стало известно о состоянии экс-премьера Пакистана после покушения

Врачи оценивают состояние бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, на которого накануне было совершено покушение, как стабильное. Об этом рассказал доктор Фейсал Султан, его слова приводит Associated Press of Pakistan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, после госпитализации Хан прошел экстренное обследование, которое показало, что в ногах экс-премьера Пакистана застряли фрагменты пуль. Султан добавил, что врачи удалят их во время хирургической операции. О уточнил, что артериальное давление и другие жизненные показатели политика в норме.

При этом российские СМИ заявляют, что Хан был без сознания, когда его доставили в больницу. Сообщается, что на ногах бывшего премьера Пакистана было 16 следов травм.