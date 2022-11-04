Польша попросила Еврокомиссию перестать штрафовать ее
Польские власти направили Еврокомиссии заявление с просьбой прекратить начислять штрафы Суда Евросоюза в Люксембурге в размере €1 млн в день, сообщил в эфире телеканала Polsat представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в заявлении содержится богатая аргументация, указывающая на новые правовые обстоятельства.
"Будем ждать ответа от Еврокомиссии", - сказал он.
Суд в Люксембурге в конце октября прошлого года обязал Польшу выплачивать ЕК штраф в размере €1 млн в день за то, что республика не приостановила действие правовых норм о функционировании дисциплинарной палаты Верховного суда, как того требовала судебная инстанция.
С позиции европейских чиновников, это ведомство угрожает независимости и беспристрастности судей.
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