Германия опережает план экономии газа

ФРГ должна в течение холодного времени года сократить потребление газа на 20% по сравнению с предыдущими годами, пока этот план выполняется с опережением благодаря теплой погоде в октябре. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все сценарии говорят о том, что мы можем пережить зиму, если сэкономим минимум 20% газа", - сказал он. Отвечая на вопрос, сколько сэкономлено к настоящему моменту, Мюллер уточнил: "В сфере промышленности - 27,4%, эта тенденция кажется стабильной, поскольку она основывается на долгосрочном планировании производства. Домохозяйства и компании сэкономили 42%. Это связано с высокими температурами".

Октябрь в Германии выдался одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.