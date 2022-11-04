Испанцы требуют повышения зарплат - ВИДЕО
Испанские профсоюзы выступают против высокой стоимости жизни. Тысячи рабочих приняли участие в Мадриде в марше протеста под лозунгом "Зарплата или конфликт", организованном основными профсоюзами страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, участники мероприятия потребовали от правительства и бизнес-лидеров общего повышения заработной платы и увеличения минимальной выше нынешних 1000 евро для компенсации роста стоимости жизни, вызванного резкой инфляцией.
"К сожалению, сегодня из-за ситуации, с которой мы столкнулись, зарплаты не покрывают наши основные потребности. Вот почему мы здесь. Мы требуем повышения зарплаты и реализации достойных прав", - говорит эта участница демонстрации.
Уровень инфляции в Испании достиг почти 11% в июле, хотя в октябре она замедлилась до 7,3%.
Представители Ассоциации испанских работодателей, которая ведет переговоры с профсоюзами и правительством по вопросам заработной платы, заявили, что готовы пойти на ее повышение, но не на индексацию, соответствующую инфляции.
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