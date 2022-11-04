Москва осталась без света
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В нескольких башнях "Москва-Сити" выключился свет. Как минимум, 4 человека застряли в лифтах. По предварительной информации, среди них есть одна пострадавшая девушка - она получила небольшие травмы из-за резкого торможения лифтовой кабины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.