Сильные лесные пожары на склонах Килиманджаро

На горе Килиманджаро в Танзании вспыхнули новые лесные пожары, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По сообщению властей, пламя не представляет угрозы для туристов. За неделю огонь нанес ощутимый урон флоре и фауне, передает телеканал "Известия".

Национальный парк Килиманджаро внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.