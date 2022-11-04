https://news.day.az/world/1508965.html Сильные лесные пожары на склонах Килиманджаро - ВИДЕО
Сильные лесные пожары на склонах Килиманджаро - ВИДЕО
На горе Килиманджаро в Танзании вспыхнули новые лесные пожары, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По сообщению властей, пламя не представляет угрозы для туристов. За неделю огонь нанес ощутимый урон флоре и фауне, передает телеканал "Известия".
Национальный парк Килиманджаро внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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