Британец вылечился от ковида спустя рекордные 411 дней

Житель Великобритании исцелился от коронавирусной инфекции спустя 411 дней, что стало рекордом в Соединенном Королевстве и, возможно, в мире. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о 59-летнем пациенте с ослабленной иммунной системой и пересаженной почкой. Впервые взятые у мужчины анализы дали положительный результат на COVID-19 в декабре 2020 года. И с тех пор они продолжали оставаться положительными вплоть до января 2022 года.

Врачи из лондонской больницы святого Томаса, в которой лежал мужчина, сообщили телеканалу, что не знают никакого другого задокументированного случая в мире, чтобы пациент поправился от вызванной коронавирусом болезни спустя столь продолжительный срок.