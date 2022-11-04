Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 95%

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 95%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запасы газа в хранилищах Европы на 2 ноября выросли до 95,02% - на 6 процентных пунктов (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 102,6 млрд куб. м газа. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров.

Средние темпы заполнения ПХГ в ноябре составляют 0,19 п. п. в сутки. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. При этом "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Наибольший уровень заполненности ПХГ отмечается сейчас в Португалии, Бельгии и Франции (уровни запасов в 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов Польша (98,85%), Дания (98,86%) и Германия (99,3%). ПХГ Испании наполнены на 94,85%, Италии - на 95,44%, Нидерландов - на 91,93%, Швеции - на 92,94%, Румынии - на 97,02%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (57,91%), Венгрия (85,82%), Болгария (90,71%), Словакия (91,64%) и Австрия (93,3%).

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. По итогам октября средняя цена газа составила около $1 382 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды для октября в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. Сейчас в Европе наблюдается переизбыток газа, поскольку накопление значительных поставок СПГ совпало с необычно теплой погодой.

Однако рост цены газа в Европе возобновился в ноябре по мере начала снижения температур в регионе.