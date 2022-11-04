Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, ухудшилось.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила журналистам его мать Гиули Аласания.

"С марта сильно похудел и у него регулярно поднимается температура. Хотя врачи неоднократно обследовали его, но не смогли определить причину заболевания. Напротив, его состояние со временем становится все более тяжелым", - сказала она.

По словам Г.Аласания, М.Саакашвили ожидает отправку за границу для лечения.