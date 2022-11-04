https://news.day.az/world/1508998.html Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, ухудшилось.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила журналистам его мать Гиули Аласания.
"С марта сильно похудел и у него регулярно поднимается температура. Хотя врачи неоднократно обследовали его, но не смогли определить причину заболевания. Напротив, его состояние со временем становится все более тяжелым", - сказала она.
По словам Г.Аласания, М.Саакашвили ожидает отправку за границу для лечения.
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