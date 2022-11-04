Белый дом объяснил слова Байдена о скором «освобождении» Ирана

Президент США Джо Байден, говоря о "скором освобождении" Ирана, выражал солидарность с иранскими протестующими.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент выражал нашу солидарность с протестующими, <...> давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать", - сказал Кирби.

По его утверждению, "руководство Ирана сталкивается с проблемами, которые оно само создало". "Что мы собираемся делать, <...> так это продолжать искать пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом", - добавил представитель Белого дома. Он отметил, что, по мнению Вашингтона, "народ Ирана должен [сам] определять свое будущее". "[В этом смысле позиция США] не изменилась", - заверил Кирби.