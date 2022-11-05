Переговоры Эрдогана и генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в резиденции "Долмабахче" в Стамбуле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.
В ходе встречи обсуждены война между РФ и Украиной и агрессивные действия Греции в регионе Эгейского моря.
Также затронут ход реализации Трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.
Президент Эрдоган отметил, что в результате дипломатических контактов высокого уровня, осуществленных Анкарой с Россией и Украиной, удалось добиться возобновления работы "зернового коридора",
Глава государства отметил, что Турция намерена сфокусировать усилия на продлении "зернового соглашения".
Касаясь отношений Анкары и Афин, он подчеркнул, что Турция не несет ответственности за рост напряженности в регионе.
Турецкий лидер указал на необходимость призвать Грецию к здравомыслию и диалогу.
По словам президента Эрдогана, темпы и сроки процесса ратификации турецкой стороной меморандума по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами в направлении выполнения положений данного документа.
На встрече присутствовали супруга президента Турции Эмине Эрдоган и супруга генсека НАТО Ингрид Шулеруд.
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