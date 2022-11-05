Переговоры Эрдогана и генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в резиденции "Долмабахче" в Стамбуле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

В ходе встречи обсуждены война между РФ и Украиной и агрессивные действия Греции в регионе Эгейского моря.

Также затронут ход реализации Трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.

Президент Эрдоган отметил, что в результате дипломатических контактов высокого уровня, осуществленных Анкарой с Россией и Украиной, удалось добиться возобновления работы "зернового коридора",

Глава государства отметил, что Турция намерена сфокусировать усилия на продлении "зернового соглашения".

Касаясь отношений Анкары и Афин, он подчеркнул, что Турция не несет ответственности за рост напряженности в регионе.

Турецкий лидер указал на необходимость призвать Грецию к здравомыслию и диалогу.

По словам президента Эрдогана, темпы и сроки процесса ратификации турецкой стороной меморандума по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами в направлении выполнения положений данного документа.

На встрече присутствовали супруга президента Турции Эмине Эрдоган и супруга генсека НАТО Ингрид Шулеруд.