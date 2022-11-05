https://news.day.az/world/1509038.html Cтолкновение автобусов в Турции - много пострадавших - ФОТО
Cтолкновение автобусов в Турции - много пострадавших - ФОТО
В Турции столкнулись два автобуса, перевозившие рабочих.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на дороге Измир-Чанаккала.
В результате аварии 17 человек получили ранения, состояние 2 из них - серьезные.
На место происшествия направлены бригады скорой медицинской помощи.
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