Cтолкновение автобусов в Турции

В Турции столкнулись два автобуса, перевозившие рабочих.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на дороге Измир-Чанаккала.

В результате аварии 17 человек получили ранения, состояние 2 из них - серьезные.

На место происшествия направлены бригады скорой медицинской помощи.