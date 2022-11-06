Египетский город перешел на экологически чистый общественный транспорт

В Египте появился город с экологически чистым общественным транспортом, заявил глава Минтранса республики Камель аль-Вазир, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Согласно информации, в Шарм-эш-Шейхе началась пробная эксплуатация новой экологически чистой транспортной системы. Таким образом город готовится ко Всемирному саммиту по климату.

"Министерство транспорта подготовило и доставило в Шарм-эш-Шейх 120 автобусов, работающих на природном газе, и 110 электробусов", - сказал аль-Вазир и уточнил, что все водители рейсовых транспортных средств прошли переквалификацию.

Он также подчеркнул, что на перевод всего общественного транспорта Шарм-эш-Шейха на "чистое топливо" ушло пять месяцев.