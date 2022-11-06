Байден обвинил Twitter

Президент США Джо Байден рассказал, что у него вызывает обеспокоенность покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter. Глава государства обвинил социальную сеть в том, что она якобы распространяет ложь на весь мир, сообщает Reuters, передает Day.Az.

"Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?" - заявил американский лидер.