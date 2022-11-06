https://news.day.az/world/1509045.html Байден обвинил Twitter
Байден обвинил Twitter
Президент США Джо Байден рассказал, что у него вызывает обеспокоенность покупка американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter. Глава государства обвинил социальную сеть в том, что она якобы распространяет ложь на весь мир, сообщает Reuters, передает Day.Az.
"Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?" - заявил американский лидер.
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