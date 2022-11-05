Нью-Дели задыхается и закрывает школы - ВИДЕО
Токсичный смог над Нью-Дели: власти Индии решили отправить школьников столичного региона на дистанционное обучение из-за рекордной концентрации опасных частиц в воздухе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным швейцарской компании по мониторингу качества воздуха IQAir, уровень наиболее опасных частиц PM 2.5 в пятницу был в 25 раз выше максимального уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения.
Главной причиной загрязнения стало сезонное сжигание жнивья и соломы на севере страны.
Власти также приостановили стройки и работы по сносу зданий, а также ограничили движение дизельного транспорта. Правительство рекомендовало жителям работать удалённо.
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