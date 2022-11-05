Массовые протесты в Пакистане

Протестующие в Пакистане, скандируя "Убийцы!", этой ночью берут в кольцо Генеральный штаб вместе с казармами в Равалпинди.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тем временем штаб ВС Пакистана ответил на обвинения Имрана Хана, предъявленные экс-премьером к армейскому руководству: "Обвинения Имрана Хана в адрес высокопоставленных армейских чиновников являются "безосновательными и безответственными"".