https://news.day.az/world/1509083.html Массовые протесты в Пакистане - ВИДЕО
Массовые протесты в Пакистане - ВИДЕО
Протестующие в Пакистане, скандируя "Убийцы!", этой ночью берут в кольцо Генеральный штаб вместе с казармами в Равалпинди.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тем временем штаб ВС Пакистана ответил на обвинения Имрана Хана, предъявленные экс-премьером к армейскому руководству: "Обвинения Имрана Хана в адрес высокопоставленных армейских чиновников являются "безосновательными и безответственными"".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре