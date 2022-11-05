https://news.day.az/world/1509128.html В Аргентине на мужчину упал большой кусок льда - ВИДЕО
В Аргентине на мужчину упал большой кусок льда - ВИДЕО
Туриста придавил большой кусок льда, отколовшийся от ледника в Аргентине. Мужчина скончался на месте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, житель Бразилии вместе со своей собакой путешествовал по Южной Америке в доме на колёсах. Власти давно запретили посещать эту ледяную пещеру. Рядом с ледником даже стоят таблички с предупреждениями, но гиды всё равно продолжают водить туда на неофициальные экскурсии.
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