Чрезмерная смертность в Великобритании достигает новых максимумов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Больше людей умирает избыточной смертью, чем во время пандемии, и эксперты теперь предупреждают, что большинство смертей были вызваны, что шокирует, побочным ущербом от пандемии", - сообщает GBNews.