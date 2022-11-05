https://news.day.az/world/1509130.html Чрезмерная смертность в Великобритании достигает новых максимумов - ВИДЕО
Чрезмерная смертность в Великобритании достигает новых максимумов - ВИДЕО
Чрезмерная смертность в Великобритании достигает новых максимумов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Больше людей умирает избыточной смертью, чем во время пандемии, и эксперты теперь предупреждают, что большинство смертей были вызваны, что шокирует, побочным ущербом от пандемии", - сообщает GBNews.
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