Массовый поджог автомобилей в Монреале

В Монреале за два дня сгорели почти 30 автомобилей, сообщают СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, предположительно, машины были уничтожены в результате поджогов, пострадавших нет.

Полицейские пока не могут сказать, что все случаи связаны друг с другом. По мнению силовиков, не исключено, что поджоги продолжатся.