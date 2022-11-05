https://news.day.az/world/1509137.html Массовый поджог автомобилей в Монреале - ВИДЕО
Массовый поджог автомобилей в Монреале - ВИДЕО
В Монреале за два дня сгорели почти 30 автомобилей, сообщают СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, предположительно, машины были уничтожены в результате поджогов, пострадавших нет.
Полицейские пока не могут сказать, что все случаи связаны друг с другом. По мнению силовиков, не исключено, что поджоги продолжатся.
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