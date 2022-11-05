https://news.day.az/world/1509162.html Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты
Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты
Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря, сообщает "Ренхап", передает Day.Az.
По информации агентства, они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.
Спецслужбы Южной Кореи и США анализируют произошедшее. Военные заявили, что внимательно следят за передвижениями КНДР, одновременно укрепляя свои позиции наблюдения.
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