Россия расширяет сотрудничество с Ираком в сфере энергоресурсов

Нефтегазовые российские компании работают над расширением сотрудничества с Ираком. Об этом сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнерами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу", - сказал Лобов.

По словам представителя дипломатического ведомства, в ближайшее время планируется выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта "Блок 10". Его реализацией занимается российская нефтяная компания "Лукойл". В настоящее время в рамках этого проекта завершили геологоразведку. Российская сторона ожидает от местных партнеров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации.