Немцев готовят к массовому отключению электричества

При нынешнем уровне инфляции и ценах на энергоносители, нынешних зарплат едва хватает на самое необходимое. И судя по заголовкам в местной прессе, жителям Германии стоит готовиться к ещё более сложным временам, а именно к частым отключениям электроэнергии. Газеты советуют заранее снять наличные средства: доступ к банкоматам, в случае блэкаута будет невозможен. Сделать запас воды и продуктов, иметь под рукой канистру бензина, а также распечатать всю необходимую информацию. Особенно ту, в которой говорится о способах выживания. Она пригодится в те дни, когда выход в интернет будет невозможен.