https://news.day.az/world/1509216.html Немцев готовят к массовому отключению электричества - ВИДЕО
Немцев готовят к массовому отключению электричества - ВИДЕО
Энергокризис может парализовать промышленность Германии. Свыше двухсот тысяч работников сталелитейных предприятий прямо сейчас отказываются выходить на заводы и требуют повышения заработной платы. Тихий бойкот, когда они просто не появлялись на рабочих местах, уже перерос в масштабные уличные демонстрации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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