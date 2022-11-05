Немцев готовят к массовому отключению электричества
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Энергокризис может парализовать промышленность Германии. Свыше двухсот тысяч работников сталелитейных предприятий прямо сейчас отказываются выходить на заводы и требуют повышения заработной платы. Тихий бойкот, когда они просто не появлялись на рабочих местах, уже перерос в масштабные уличные демонстрации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При нынешнем уровне инфляции и ценах на энергоносители, нынешних зарплат едва хватает на самое необходимое. И судя по заголовкам в местной прессе, жителям Германии стоит готовиться к ещё более сложным временам, а именно к частым отключениям электроэнергии. Газеты советуют заранее снять наличные средства: доступ к банкоматам, в случае блэкаута будет невозможен. Сделать запас воды и продуктов, иметь под рукой канистру бензина, а также распечатать всю необходимую информацию. Особенно ту, в которой говорится о способах выживания. Она пригодится в те дни, когда выход в интернет будет невозможен.