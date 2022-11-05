https://news.day.az/world/1509222.html Стало известно о состоянии Анатолия Карпова
Стало известно о состоянии Анатолия Карпова
Госпитализированный ранее экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил 5 ноября источник "Известий", передает Day.Az.
Сообщается, что гроссмейстер снова подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
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