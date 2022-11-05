Стало известно о состоянии Анатолия Карпова

Госпитализированный ранее экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил 5 ноября источник "Известий", передает Day.Az.

Сообщается, что гроссмейстер снова подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.