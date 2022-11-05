Вертолет с 7 пассажирами на борту пропал с радаров на юге Италии

Вертолет Agusta A109 транспортной компании Alidaunia пропал с радаров на юге Италии. Об этом сообщает телеканал Tgcom24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на борту воздушного судна было семь человек, в том числе двое детей.

Известно, что вертолет вылетел с островов Тремити в Адриатическом море в 9.20 и примерно через час пропал с радаров.

В настоящее время ведется операция по поиску пропавшего вертолета, которая проходит на море и на суше в провинции Фоджа.