https://news.day.az/world/1509247.html Вертолет с 7 пассажирами на борту пропал с радаров на юге Италии
Вертолет с 7 пассажирами на борту пропал с радаров на юге Италии
Вертолет Agusta A109 транспортной компании Alidaunia пропал с радаров на юге Италии. Об этом сообщает телеканал Tgcom24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на борту воздушного судна было семь человек, в том числе двое детей.
Известно, что вертолет вылетел с островов Тремити в Адриатическом море в 9.20 и примерно через час пропал с радаров.
В настоящее время ведется операция по поиску пропавшего вертолета, которая проходит на море и на суше в провинции Фоджа.
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