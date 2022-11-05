Крупнейшие страны Евросоюза начали тратить запасы газа из хранилищ

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ, что говорит о старте зимнего отопительного сезона в Евросоюзе. При этом извлечение газовых запасов произошло с двухнедельным опозданием в связи с сезонным понижением температуры, сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.

"Сразу пять крупных газовых рынков Европы - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша - перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры, хоть и с двухнедельным опозданием, официально открывает начало зимнего сезона в Европе", - говорится в материале.

Биржевые цены на газ отреагировали на извлечение запасов топлива со стороны крупнейших рынков ЕС ростом котировок. Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров. Этот показатель оказался вдвое больше в сравнении с данными в середине недели ($225), уточняется в статье.