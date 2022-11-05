Британская полиция признала терактом поджог миграционного центра в Дувре

Антитеррористическое подразделение полиции Юго-Восточной Англии признало терактом совершенный 30 октября поджог отделения пограничной службы Великобритании, в котором содержались прибывающие нелегально через пролив Ла-Манш мигранты. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении старшего координатора полицейской службы Тима Джейкса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После изучения улик, собранных в рамках этого дела до настоящего момента, хотя мы имеем явные свидетельства того, что психическое здоровье было, возможно, одним из факторов, я убежден, что действия подозреваемого были в первую очередь продиктованы экстремистской идеологией. Это соответствует критериям террористического акта", - сообщил Джейкс.

По данным полиции, 66-летний Эндрю Лик из городка Хай-Уиком в графстве Бакингемшир под Лондоном, который бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание отделения пограничной службы в городе Дувр, после чего совершил самоубийство, был движим "крайне правой идеологией".

Ранее полиция сообщала о том, что нападающий действовал один и что никакого риска для населения произошедшее не представляет.

В самом центре в результате инцидента никто не погиб, два человека, находившиеся внутри здания, сообщили о легких травмах. Пожар был быстро потушен.