Испания вводит обязательную вакцинацию домашних животных от бешенства

Испания десятилетиями вела войну против бешенства домашних животных, в которой не побеждала до 1975 года. В том году в королевстве в результате вспышки вируса два человека погибли и более 120 инфицированных животных были усыплены. Однако после полувека относительного спокойствия два совершенно разных международных явления - война в Украине и распространение вируса в Марокко - вновь активизировали предупреждения и сосредоточили внимание на обязательной вакцинации собак, кошек и хорьков.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, за последние месяцы в Испанию прибыли более 150 тысяч беженцев из Украины, причем многие - вместе со своими домашними животными, что вызвало тревогу. Эта ситуация усугубила еще одну проблему, связанную с прибытием в прошлом году инфицированных собак из Марокко в Сеуту и Мелилью. В начале этого года испанский автономный город Мелилья был переведен в режим чрезвычайной ситуации в связи с данным заболеванием.

Необходимость повторного введения вакцинации против бешенства по всей Испании была настойчивой просьбой ветеринарных служб в течение многих лет. Сегодня испанские ветераны призывают соблюдать действующие правила, запрещающие пересечение границы между Марокко и Испанией без сертификата о прививках животных.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности Испании, Украина по-прежнему единственная страна в Европе, где бешенство широко распространено среди животных и людей. Однако "основным риском" для Испании "была и остается Северная Африка, которая является высокоэндемичной территорией и частым источником завозных случаев" в Сеуте и Мелилье.