Жителей Германии призвали не надеяться на сильное снижение цен на энергоносители

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил жителей страны, что цены на энергоносители существенно не упадут в среднесрочной перспективе и останутся на довольно высоком уровне. Такое мнение он высказал в опубликованной в субботу статье для германского журнала WirtschaftsWoche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители больше не будут снижены до докризисного уровня", - написал министр. Поэтому Германии, по его словам, нужна новая бизнес-модель. "Теперь мы можем обеспечить себе лидерство в глобальной конкуренции на десятилетия вперед. У нашей экономики и нашего государства есть для этого силы, средства и концепция Экономической теории предложения", - считает он.

В то же время Линднер объявил о "переломном моменте в политике размещения производственных сил", включая инвестиции в "модернизацию, цифровизацию и углеродно-нейтральный характер германской экономики". "Таким образом, мы будем способствовать инвестициям и инновациям", - заключил глава Минфина Германии.