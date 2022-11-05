В Италии нашли обломки пропавшего с радаров вертолета

Вице-президент итальянского региона Апулия Рафаэле Пьемонтезе заявил, что в южной области региона спасательные службы Италии нашли обломки вертолета, на борту которого находились семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что вертолет Agusta A109 транспортной компании Alidaunia пропал с радаров на юге Италии. Сообщалось, что воздушное судно вылетело с островов Тремити в Адриатическом море в 9:20 и примерно через час пропал с радаров.