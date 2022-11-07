В США в сервис пригнали автомобиль, а под капотом...

В Пенсильвании механик автосервиса обнаружил под капотом автомобиля беличье гнездо и большой запас орехов, сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Денниса Леджервуда из Moore Tire Service, белка завалила орехами значительную часть подкапотного пространства машины, в том числе двигатель, аккумуляторную батарею и блок антиблокировочной системы тормозов. При этом животное не нанесло автомобилю повреждений, машина может передвигаться самостоятельно.

По словам работника автосервиса, беличье гнездо под капотом он обнаружил впервые в своей практике, однако ранее находил в автомобиле клиента прячущегося сурка либо следы повреждений, оставленных животными.