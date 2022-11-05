https://news.day.az/world/1509301.html В столице Сомали прогремел мощный взрыв
В столице Сомали прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в субботу вечером на армейской базе в городе Могадишо.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил сомалийский портал Garove.
По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир.
Данные о возможных пострадавших пока не поступали.
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