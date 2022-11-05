В столице Сомали прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в субботу вечером на армейской базе в городе Могадишо.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил сомалийский портал Garove.

По его данным, террорист-смертник подорвался на территории базы, которая расположена в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Вадажир.

Данные о возможных пострадавших пока не поступали.