Иран запустил ракету

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана успешно провели испытательный запуск спутника-носителя "Гаем 100" в суборбитальное пространство, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Испытательный запуск был осуществлен в присутствии командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Гаджизаде и группы должностных лиц вооруженных сил страны в субботу.

Спутниковый носитель "Гаем 100" с тремя ступенями на твердом топливе сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли.