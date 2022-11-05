https://news.day.az/world/1509306.html Иран запустил ракету
Иран запустил ракету
Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана успешно провели испытательный запуск спутника-носителя "Гаем 100" в суборбитальное пространство, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
Испытательный запуск был осуществлен в присутствии командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Гаджизаде и группы должностных лиц вооруженных сил страны в субботу.
Спутниковый носитель "Гаем 100" с тремя ступенями на твердом топливе сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли.
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