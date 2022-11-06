https://news.day.az/world/1509321.html Крупный пожар в ночном клубе в России - люди сгорели заживо
Крупный пожар в ночном клубе в России - люди сгорели заживо
В Следственном комитете России сообщили о проведении допроса с собственником здания ночного клуба "Полигон" в Костроме, где от пожара умерли 13 человек.
"В ходе расследования установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям", - указали в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В СК отметили, что по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок заведения начата доследственная проверка.
По данным госоргана, на данный момент из 13 погибших при пожаре опознаны тела 12 людей.
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