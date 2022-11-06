9 стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана

Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила в прошлую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций в Иране, которые имеют отношение к жестокому обращению с демонстрантами в исламской республике.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения. В список включены лица и учреждения из сферы безопасности, а также компании, ответственные за "насилие и репрессии в Иране". Ожидается, что ужесточение санкций против Ирана получит широкую поддержку в ЕС. По сути, в этот раз, как пишет Der Spiegel, речь идет о замораживании активов и запрете на въезд.

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана на своей следующей встрече 14 ноября.