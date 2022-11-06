ЕС благодарен Турции

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопаснсоти Жозеп Боррель в субботу поблагодарил Турцию за ее роль в продолжении экспорта зерна из Украины, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На полях форума Sir Bani Yas в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча Борреля с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Комментируя встречу в соцсетях, Боррель заявил, что выразил благодарность Турции за роль в соглашении, обеспечивающем поставки украинского зерна на мировой рынок.

Европейский дипломат отметил, что соглашение направлено на предотвращение использования продовольствия в качестве оружия и решение глобального продовольственного кризиса.

Боррель добавил, что обсудил с Чавушоглу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию в Восточном Средиземноморье.