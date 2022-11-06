В Шарм-эш-Шейхе откроется Всемирный саммит по климату

Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 120 государств открывается в воскресенье в городе Шарм-эш-Шейх.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Египет как председатель 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) намерен поставить Африканский континент, принимающий форум, в центр переговоров по климату и уделить особое внимание проблемам и потребностям развивающихся стран в целом.

В приветственном слове участникам COP27 президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сказал, что встреча в Шарм-эш-Шейхе "является возможностью продемонстрировать единство перед угрозой существованию, которую можно преодолеть только с помощью согласованных действий и их эффективной реализации". По убеждению египетского лидера, "всем странам нужно действовать безотлагательно, если мир действительно хочет укрепить свою устойчивость и повысить способность адаптироваться". Президент выразил надежду, что этот саммит станет "фундаментальным поворотным моментом в международных усилиях по борьбе с изменением климата на благо Африки и всего мира".

Ожидается, что Шарм-эш-Шейх в дни конференции, которая продлится до 18 ноября, примет около 40 тыс. делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов - это самое большое число участников Всемирного саммита по климату за всю историю его проведения.